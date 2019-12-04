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В Одессе горит колледж, люди прыгали с этажей: хроника

Пинчук продает банк. На Кредит Днепр претендует Ярославский

Пинчук продает банк. На Кредит Днепр претендует Ярославский
04.12.2019, 13:15

Сделка еще не состоялась, но структуры Ярославского уже прицениваются к банку

Бизнесмен Александр Ярославский интересуется банком Кредит Днепр Виктора Пинчука. Интерес довольно серьезный: структуры Ярославского проводят глубокий due diligence (оценку качества) активов банка. Информацию подтвердил LIGA.net высокопоставленный источник в НБУ. 

"Сделки еще нет, документов от потенциального покупателя мы не получали. Пока речь идет о письме о намерениях, но его также пока не было", - отметил собеседник. 

В банке Кредит Днепр не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. "Мы не комментируем слухи", - говорится в ответе пресс-службе на запрос LIGA.net.

По информации одного из собеседников LIGA.net, знакомых с ходом переговоров, инициатива о продаже банка исходит от Виктора Пинчука.

  • По данным НБУ на 1 октября 2019, Кредит Днепр занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка - 2,7 млрд грн.
  • 10 месяцев 2019 года Кредит Днепр закончил с убытком в 45 млн грн. Убыток по итогам 2018 составил 231,2 млн грн. 
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Кредит Днепр виктор пинчук александр ярославский
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