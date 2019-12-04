Пинчук продает банк. На Кредит Днепр претендует Ярославский

Бизнесмен Александр Ярославский интересуется банком Кредит Днепр Виктора Пинчука. Интерес довольно серьезный: структуры Ярославского проводят глубокий due diligence (оценку качества) активов банка. Информацию подтвердил LIGA.net высокопоставленный источник в НБУ.

"Сделки еще нет, документов от потенциального покупателя мы не получали. Пока речь идет о письме о намерениях, но его также пока не было", - отметил собеседник.

В банке Кредит Днепр не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. "Мы не комментируем слухи", - говорится в ответе пресс-службе на запрос LIGA.net.

По информации одного из собеседников LIGA.net, знакомых с ходом переговоров, инициатива о продаже банка исходит от Виктора Пинчука.