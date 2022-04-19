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Под санкции Новой Зеландии попали 80% банковской системы России

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 09:32
Под санкции Новой Зеландии попали 80% банковской системы России - Фото
Фото: EPA

Новая Зеландия во вторник ввела санкции против крупнейших российских банков и Центрального банка РФ в ответ на вторжение в Украину. Об этом сообщается на сайте правительства Новой Зеландии.

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"Эти крупные учреждения составляют примерно 80% всех банковских активов России", – прокомментировала решение правительства министр иностранных дел Наная Магута.

Санкции касаются 18 банков и организаций, среди которых Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, Банк Россия, банк Открытие, ВЭБ, ВТБ и другие. Под новозеландскими санкциями оказались также Центральный банк РФ, Российский фонд прямых инвестиций и ряд других банков, в том числе крымских.

  • Новая Зеландия раньше никогда не вводила санкции без решения Совбеза ООН, но война в Украине изменила ее позицию. Страна приняла специальный закон, позволивший ей ввести санкции против России.
  • Первый пакет санкций Новой Зеландии против России был введен 18 марта. В него попали президент РФ Владимир Путин вместе со всей политической верхушкой России. Эти санкции предусматривают замораживание активов, если таковые имеются на территории Новой Зеландии, и закрытие воздушного и морского пространства для их самолетов и судов.
  • Также были наложены санкции на Промсвязьбанк, корпорацию Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, 558-й авиационный ремонтный завод, вооруженные формирования, которые участвовали или участвуют в войне против Украины.

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Андрей Водяный
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