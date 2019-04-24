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Эскалация:

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24.04.2019, 17:01

Под знаком Коломойского. Интервью с СЕО ПриватБанка – за минуту

Под знаком Коломойского. Интервью с СЕО ПриватБанка – за минуту

Суды о национализации, рекордная прибыль и банк-супермаркет. О чем говорил глава Привата

Предправления ПриватБанка Петр Крумханзл дал большое интервью LIGA.net – о судах с Коломойским, финансовых результатах и превосходстве над конкурентами.

Основные тезисы чешского банкира – маскимально коротко.

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О Коломойском

Банк не вернут бывшим владельцам. Все судебные решения в их пользу будут оспорены, ничего особого банк предпринимать пока не намерен. Среди 22 млн клиентов Привата паники не было – спрос на наличные находился в рамках обычных 2,2 млрд грн в будние дни.

О прибыли

11,7 млрд чистой прибыли в прошлом году – результат увеличения количества транзакций через системы ПриватБанка на 60%. В первом квартале 2019 года банк заработал 7 млрд грн, по итогам года расчитывает получить не менее 10 млрд.

О перезапуске Приват24

Банк начал тестирование обновленной системы Приват24, которая не будет использовать цифровое ядро Corezoid, принадлежащее компании экс-топ-менеджера ПриватБанка Александру Витязю. В ближайшее время бета-версию Приват24 откроют для всех желающих, полноценный запуск намечен на конец лета. Также банк намерен вложиться в обновление hardware, поскольку ожидает роста количества транзакций на 15-20% в год и обновить отделения.

О кредитовании

Банк концентрируется на кредитовании малого-среднего бизнеса, поскольку в будущем этот класс предпринимателей станет основой украинской экономики, как было в других странах. От работы с крупными корпорациями и госкомпаниями Приват не отказывается, но консервативно оценивает связанные с ними риски.

Об уникальности ПриватБанка

Приват отличается от остальных банков, поскольку хочет стать не просто кредитором, а площадкой, на которой клиент сможет удовлетворить любую потребность. Через несколько лет с банками будут конкурировать и финтех, и мобильные операторы, и ритейлеры. Победит не тот, у кого самое серьезное лицо, а тот, с кем клиенту будет максимально комфортно.

Читайте полную версию интервью: Глава ПриватБанка: Не верю, что банк вернут Коломойскому

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Теги: Приват24, ПриватБанк, игорь коломойский
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