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Половина валютных резервов России будет заморожена санкциями ЕС – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 22:24
Половина валютных резервов России будет заморожена санкциями ЕС – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Скриншот)

Почти половина валютных резервов России будет заморожена с введением санкций Европейского союза, поскольку они хранятся в банках стран G7. Об этом сообщил на пресс-конференции высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в воскресенье 27 февраля. 

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"Половина финансовых резервов Центробанка России будет заморожена. Санкции сильно повлияют на финансовую систему России в целом" , – сообщил Боррель на пресс-конференции. 

Боррель также заявил, что страны ЕС вводят санкции с четким месседжем к россиянам,, которые сделали возможным вторжение России в Украину, что они должны заплатить высокую цену за свои действия.

По словам Борреля, новый четвертый пакет санкций касается российских бизнесменов и олигархов и чиновников.

Третий пакет антироссийских санкций ЕС пакет санкций коснулся 70% российского банковского рынка, а также важнейших государственных компаний, в том числе в военном секторе. Полностью запрещается продажа российским компаниям самолетов, деталей и авиационного оборудования и ограничивается доступ РФ к новейшим технологиям.

Евросоюз внес уже в санкционные списки президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, главу МВД Владимира Колокольцева, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и еще ряд чиновников и политиков.

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Наталия Фреик
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