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01.07.2019, 12:20

Польский финансист вошел в состав правления ПриватБанка

Польский финансист вошел в состав правления ПриватБанка

Операционным директором ПриватБанка стал польский финансист Марюс Качмарек

Новым членом правления ПриватБанка по операционным вопросам стал Марюс Качмарек (Mariusz Kaczmarek), занимавший ранее пост главного операционного директора польского банка Eurobank S.A.

Как сообщает пресс-служба банка, новый операционный директор банка назначен на три года и приступил к своим обязанностям 1 июля.

Отмечается, что решение о назначении Качмарека было утверждено наблюдательным советом ПриватБанка по результатам открытого конкурса.

Кроме работы в Eurobank S.A., Качмарек также воглавлял CompFort Meridian Polska S.A. и был исполнительным директором EY (Ernst & Young) Polska.

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Теги: ПриватБанк, правление приватбанка, Марюс Качмарек
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