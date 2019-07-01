Польский финансист вошел в состав правления ПриватБанка

Новым членом правления ПриватБанка по операционным вопросам стал Марюс Качмарек (Mariusz Kaczmarek), занимавший ранее пост главного операционного директора польского банка Eurobank S.A.

Как сообщает пресс-служба банка, новый операционный директор банка назначен на три года и приступил к своим обязанностям 1 июля.

Отмечается, что решение о назначении Качмарека было утверждено наблюдательным советом ПриватБанка по результатам открытого конкурса.

Кроме работы в Eurobank S.A., Качмарек также воглавлял CompFort Meridian Polska S.A. и был исполнительным директором EY (Ernst & Young) Polska.