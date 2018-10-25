Получить кредит в украинских банках станет сложнее

Банкиры поделились с НБУ кредитными планами

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Банки планируют повышать требования к крупным корпоративным заемщикам, при этом смягчать для заемщиков среди малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования, обнародованного на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в третьем квартале некоторые крупные банки повысили требования и к заемщикам-физлицам, хотя три четверти респондентов оставили кредитные стандарты неизменными. В четвертом квартале банки также планируют незначительно повысить требования при кредитовании населения.

Почти половина опрошенных банков рассчитывает на повышение качества корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев. При этом, банки ожидают, что со стороны юрлиц будет расти спрос на все виды кредитов, больше всего - на гривневые и на краткосрочные займы, а также кредиты малым и средним предприятиям.

Банки также рассчитывают, что ускорится приток депозитов населения и бизнеса. Рост депозитов населения ожидают 68% опрошенных, баланс ответов составил 48% - это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

В третьем квартале 75% опрошенных банков сообщили, что рассчитывают на рост объемов корпоративных кредитов в течение следующих 12 месяцев. Баланс ответов составил 35%.

На увеличение кредитного портфеля домохозяйств ожидают 68% респондентов (баланс ответов 54%). Как отмечают в НБУ, оптимизм в розничном кредитовании сохраняется уже десять кварталов подряд, со второго квартала 2016 года, а увеличение кредитования бизнеса банки постоянно прогнозируют с четвертого квартала 2016 года.