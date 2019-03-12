После двухнедельного падения наличные доллар и евро подорожали

Во вторник, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,93 коп до 26,2803 грн. Курс продажи вырос на 0,53 коп – до 26,6027 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,43 грн, минимальный курс продажи – 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,53 коп и составляет 29,4883 грн, средний курс продажи вырос на 0,47 коп до 30,0563. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле – за 29,88 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,634 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 4,087 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,93 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2803 26,6027 0,3634 0,4087 29,4883 30,0563 Медиана 26,3 26,6 0,37 0,409 29,5 30

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)