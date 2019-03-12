После двухнедельного падения наличные доллар и евро подорожали

Во вторник, 12 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,93 коп до 26,2803 грн. Курс продажи вырос на 0,53 коп – до 26,6027 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,43 грн, минимальный курс продажи – 26,4 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,53 коп и составляет 29,4883 грн, средний курс продажи вырос на 0,47 коп до 30,0563. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле – за 29,88 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,634 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 4,087 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,93 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,2803
|26,6027
|0,3634
|0,4087
|29,4883
|30,0563
|Медиана
|26,3
|26,6
|0,37
|0,409
|29,5
|30
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)