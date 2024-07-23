Правительство подключает госбанки к финансированию индустриальных парков

Индустриальный парк может получить господдержку до 150 млн грн

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Министерство экономики и государственный Укрэксимбанк подписали договор о сотрудничестве в рамках госпрограммы "Государственное стимулирование создания индустриальных парков". Ожидается, что в ближайшее время подобные договоры будут заключены с еще двумя государственными банками, сообщает пресс-служба министерства.

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Теперь инициаторы создания индустриальных парков и управляющие компании могут подавать заявки на получение государственного финансирования по двум направлениям.

Безвозвратное финансирование для обустройства индустриальных парков и строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры, включая дороги, линии связи, газо-, водо- и электроснабжения. Компенсация затрат на подключение и подсоединение к инженерно-транспортным сетям.

Согласно программе индустриальный парк может получить до 150 млн грн ($3,8 млн) на условиях софинансирования 50/50.

Для индустриальных парков на деоккупированных территориях государство покрывает 80% расходов (до 150 млн грн).

Также предлагается возмещение 50% стоимости присоединения к электрическим сетям, максимальная сумма – 150 млн грн.

Чтобы получить финансирование индустриальный парк должен построить не менее 5000 кв. м производственных площадей и привлечь не менее двух участников в течение трех лет.

Программа также предусматривает ряд льгот и поощрений для предпринимателей и инвесторов, включая освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин на новое оборудование, налоговые льготы на прибыль и поддержку международными организациями.

Программа поддержки развития индустриальных парков является частью государственной политики "Сделано в Украине". В госбюджете на 2024 год для этого заложено 1 млрд грн.

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