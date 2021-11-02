Празднуем тридцатилетие вместе: ПУМБ подготовил новый тарифный пакет для предпринимателей
На правах реклами
В честь своего юбилея Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) подготовил для всех предпринимателей новый тарифный пакет "ВМЕСТЕ 30".
Праздничный тарифный пакет включил в себя все необходимое для комфортного обслуживания бизнес-клиентов и учел самые распространенные их потребности.
Чтобы воспользоваться преимуществами нового тарифного пакета, нужно лишь быть новым клиентом банка сегмента микро и малого бизнеса.
Так, открыв счет в ПУМБ по тарифу "ВМЕСТЕ 30" в период с 1 ноября 2021 по 31 января 2022 года будущие клиенты банка получат:
- Справедливую абонплату всего 30 грн. в месяц в течение следующих шести месяцев с начала действия пакета;
- 30 бесплатных платежей в месяц за пределами банка;
- Бесплатное перечисление на лицевой счет ФЛП до 30 тыс. грн. в месяц.
Тарифом также предусмотрено бесплатное открытие и изменение пакета, бесплатные платежи в пределах ПУМБ и бесплатная корпоративная карта.
Оставить запрос на обслуживание можно, перейдя по ссылке.
Празднуем вместе!