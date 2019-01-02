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02.01.2019, 11:00

Предновогодний рост: банки повысили ставки по депозитам

Предновогодний рост: банки повысили ставки по депозитам

В последнюю неделю ушедшего года депозитные ставки выросли для всех валют

По итогам прошлой недели средние ставки по банковским вкладам выросли. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 02.01.2019).

 

Средние процентные ставки по депозитам
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Лидерами роста доходности стали гривневые вклады сроком от 1 до 3 месяцев, их средняя ставка выросла на 0,10 п.п. и составляет 11,46% годовых. Депозиты сроком от 3 месяцев до 6 подорожали на 0,03 п.п. до 13,56% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 14,27% годовых. Вклады на срок свыше года набрали 0,02 п.п. и предлагают 13,83% годовых. Бессрочные сбережения в гривне не претерпели изменений и предлагают 7,96% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком до месяца составляет 10,50% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Средние ставки для долларовых вкладов синхронно выросли для сроков до полугода и свыше полугода, на 0,01 п.п. и предлагают 2,27% годовых и 2,76% годовых соответственно. Остальные периоды не претерпели изменений в ставках. Бессрочные сбережения предлагают 0,94% годовых, депозиты на период до месяца – 1,41% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предоставляют доходность в 1,17% годовых. Стоимость сбережений для периодов свыше года составляет 3,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,58% годовых. Без изменений остались и средние ставки по депозитам на периоды до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,10%). Синхронно повысили доходность вклады на периоды от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 1,68% и до 2,23% годовых соответственно). Сбережения периодом от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,04 п.п. и предлагают 2,05% годовых.

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 02.01.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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