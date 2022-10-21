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Президент ЕБРР приехала в Киев. Банк инвестирует в Украину до €3 млрд в 2022-2023 годах

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 17:58
Президент ЕБРР приехала в Киев. Банк инвестирует в Украину до €3 млрд в 2022-2023 годах - Фото
Зеленский и Рено-Бассо (Фото: Офис президента)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году инвестирует в Украину более 1 млрд евро, а в следующем году хочет удвоить эту сумму. Об этом заявила президент банка Одиль Рено-Бассо по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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"Я сказала президенту Зеленскому, что наши обязательства рассчитаны на долгосрочную перспективу и мы инвестируем до 3 млрд евро в 2022-2023 годах для поддержки экономики, частного сектора и срочной реконструкции жизненно важной инфраструктуры", – говорится в Twitter Рено-Бассо.

Приезд президента ЕБРР – важный сигнал поддержки Украины, заявил Зеленский на встрече с банкиром.

"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над быстрым восстановлением нашей страны", – сказал он.

Он заявил, что Украина срочно нуждается в деньгах для энергетической, инфраструктурной, образовательной сфер, а также восстановления жилья.

Зеленский также поблагодарил решение ЕБРР прекратить сотрудничество с Россией и Беларусью.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский ЕБРР инвестиции Одиль Рено-Бассо
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