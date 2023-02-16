Президент Всемирного банка досрочно уходит в отставку

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что собирается досрочно покинуть свой пост – уже в конце июня. Его заявление о предстоящей отставке опубликовано в LinkedIn.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Я сообщил совету директоров группы Всемирного банка о своем намерении уйти в отставку в конце финансового года", – написал Малпасс. Он не объяснил свою отставку, но агентство Reuters пишет, что у него были разногласия с Белым домом по климату.

Пятилетний срок полномочий Малпасса должен был истечь в апреле 2024 года. Его назначили на должность при президентстве Дональда Трампа в начале 2019 года.

Но в сентябре 2022 года Малпас попал под шквал критику, когда не смог пояснить свою позицию по изменению климата.

На Неделе климата в Нью-Йорке его спросили, согласен ли он с научным консенсусом о том, что сжигание человеком ископаемого топлива быстро и опасно нагревает планету.

"Даже не знаю, – ответил тогда Малпасс. – Я не ученый".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США, которые по традиции выбирают президента Всемирного банка, с нетерпением ожидают старт процесса по выбору преемника Малпасса.

По данным Reuters, среди потенциальных преемников называют Саманту Пауэр (председатель USAID), Раджива Шаха (бывший глава USAID, сейчас – президент Фонда Рокфеллера), Минуш Шафик (президент Лондонской школы экономики), Уолли Адейемо (замминистра финансов США).

Предшественник Малпасса Джим Эн Ким возглавлял Всемирный банк семь лет – с 2012 по 2019-й.

Всемирный банк – администратор целевого фонда доноров, через который Украина получает международную финансовую помощь.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.