При обороте 500 000 грн в месяц ПриватБанк запросит подтверждение источников доходов
06.07.2022, 08:54
Приватбанк (Фото - EPA)
ПриватБанк будет запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, за месяц превысивших оборот в 500 000 гривен по личным карточкам. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Клиент должен будет подтвердить источник происхождения средств. Запрос на предоставление документов банк будет посылать через Приват24, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения.
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"При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы — на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в банке.
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