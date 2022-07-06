UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

При обороте 500 000 грн в месяц ПриватБанк запросит подтверждение источников доходов

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 08:54
При обороте 500 000 грн в месяц ПриватБанк запросит подтверждение источников доходов - Фото
Приватбанк (Фото - EPA)

ПриватБанк будет запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, за месяц превысивших оборот в 500 000 гривен по личным карточкам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиент должен будет подтвердить источник происхождения средств. Запрос на предоставление документов банк будет посылать через Приват24, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы — на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в банке.

Читайте также
ПриватБанк запустил интеграцию с платежной системой Payoneer – какие функции доступны

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк карта приватбанка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 