Прибыль ПриватБанка превысила 9 млрд грн

Государственный ПриватБанк по итогам января-ноября получил чистую прибыль в размере 9,03 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

За январь-октябрь ПриватБанк отчитывался о прибыли в 7,07 млрд грн, за январь-сентябрь – 5,1 млрд грн, тогда как за январь-август было 9,7 млрд грн.

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Убыток в сумме 4,6 млрд грн в сентябре глава правления банка Петр Крумханзл объяснял формированием резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, возникшей до национализации.

В начале ноября заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук сообщила, что около половины процентного дохода банка генерируют гособлигации, полученные в ходе докапитализации, – 8,7 млрд грн с начала года. Она замечала, что еще 1 млрд грн банк получил от краткосрочных гособлигаций, в которые вложился самостоятельно. Комиссионные доходы финучреждения – 13 млрд грн.

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Пахачук говорила также, что Приватбанк в этом году получит как минимум 5 млрд грн чистой прибыли и закладывает такой показатель как минимальный в проект финансового плана на 2019 год.