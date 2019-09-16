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ПриватБанк будет идентифицировать клиентов по поведению

ПриватБанк будет идентифицировать клиентов по поведению
16.09.2019, 12:01

Первый в Украине проект поведенческой биометрии позволит обезопасить пользователей от мошенников

Совместный проект Mastercard и ПриватБанка, основанный на поведенческой биометрии, планируют запустить до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Анализировать поведение клиентов банка будут с помощью NuDetect - платформы прозрачной проверки пользователя от NuData, которой владеет компании Mastercard.

"NuDetect позволит онлайн-банкингу и мобильному приложению Приват24 проверять клиентов по их уникальному поведению при взаимодействии с устройствами или приложениями", - говорится в сообщении.

Анализироваться будут сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Затем они будут сравниваться с поведением пользователя в прошлом. Внезапные изменения в ожидаемом поведении, например использование устройства с другим языком или слишком быстрый просмотр страницы, - станут индикаторами риска.

В ПриватБанке отмечают, что технология NuDetect помогает организациям во всем мире проверять личность клиентов, используя их естественное поведение при взаимодействии в интернете. Решение обеспечивает ненавязчивую непрерывную аутентификацию, оно невидимо и не требует предварительной регистрации.

В банке говорят, что платформа будет запускаться автоматически без дополнительных действий клиента. Поведенческие данные о взаимодействии пользователя с его аккаунтом будут анализируются в режиме реального времени, чтобы обеспечить достоверную оценку рисков пользователей. В банке считают, что это поможет предотвратить потенциальные вторжения и атаки. "Информация, идентифицирующая личность, не сохраняется, и данные никогда не будут доступны хакерам", - утверждают в банке.

Платформа NuDetect была разработана компанией NuData Security, которую приобрел Mastercard в 2017 году. Она помогает усилить компании безопасность продуктов и защитить клиентов от мошенничества. Платформа уже внедрена в Северной Америке, Латинской Америке и Европе. В декабре 2018, в период активного шоппинга, NuData помогла ритейлерам выявить более 1 миллиарда неправомерных цифровых операций и остановить 99% мошеннических атак, сэкономив торговцам во всем мире более $500 млн.

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MasterCard ПриватБанк NuDetect биометрия
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