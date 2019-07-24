ПриватБанк будет продавать недвижимость на "голландском" аукционе

ПриватБанк объявил о начале нового сезона продаж собственной недвижимости, в котором не только снизил начальную стоимость объектов, но планирует проводить "голландские" аукционы. Об этом сообщает Укринформ.

"ПриватБанк, кроме традиционных, планирует осуществлять продажу недвижимости с применением механизма "голландских" аукционов, предусматривающих снижение цены продажи в ходе торгов. В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, ПриватБанк открывает новый сезон продажи недвижимости и снижает начальные цены продажи на собственные объекты недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, парковки и другие объекты почти во всех регионах Украины), которые выставлены на реализацию на электронных торговых площадках LOT.PB и OpenMarket (ГП СЕТАМ).

Снижение цен на недвижимость, согласно принятому правлением банка решения, запланировано по большому количеству непрофильных активов, что приведет к ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности ПриватБанка.