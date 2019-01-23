Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.01.2019, 11:33

ПриватБанк будет выдавать наличные на кассах АЗС

ПриватБанк будет выдавать наличные на кассах АЗС

ПриватБанк, Mastercard и WOG запустили новую услугу – "наличные на кассе"

В Украине запустили новый банковский сервис выдачи наличных на кассе при оплате картой - "наличные на кассе". Услуга запущена ПриватБанком, Mastercard и сетью АЗК WOG и уже доступна клиентам банка и сети заправок WOG, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В банке пояснили, что если нужны наличные в пределах небольшой суммы - а эта услуга позволяет получить на кассе супермаркета до 500 грн - достаточно во время оплаты покупки топлива или сопутствующих товаров картой попросить у кассира выдать необходимую сумму "живыми деньгами". Покупка товара и оплата его картой является обязательным условием для получения наличных.

Реклама
Реклама

Снять наличные можно с любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной) с магнитной полосой, получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, wog, MasterCard
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 