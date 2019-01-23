ПриватБанк будет выдавать наличные на кассах АЗС

В Украине запустили новый банковский сервис выдачи наличных на кассе при оплате картой - "наличные на кассе". Услуга запущена ПриватБанком, Mastercard и сетью АЗК WOG и уже доступна клиентам банка и сети заправок WOG, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В банке пояснили, что если нужны наличные в пределах небольшой суммы - а эта услуга позволяет получить на кассе супермаркета до 500 грн - достаточно во время оплаты покупки топлива или сопутствующих товаров картой попросить у кассира выдать необходимую сумму "живыми деньгами". Покупка товара и оплата его картой является обязательным условием для получения наличных.

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Снять наличные можно с любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной) с магнитной полосой, получение средств с кредитного счета на первом этапе внедрения услуги не предусмотрено.