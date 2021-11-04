ПриватБанк готовится к Черной пятнице: приостановит работу сервисов и Приват24

ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. Сервисы банка 7 ноября с 01-00 до 04-30 часов утра будут недоступны.

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Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физлиц и Приват24 для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", – отмечается в сообщении.

По данным банка, ежегодно объемы операций клиентов с картами ПриватБанка растут на 20%. На сегодня процессинговый центр банка обрабатывает более 70 000 карточных платежей ежеминутно.

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Юрий Тарасовский

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