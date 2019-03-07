Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ утверждает, что взяла агента ФСБ: тот работал у Кернеса
07.03.2019, 12:43

ПриватБанк и киберполиция задержали банду скиммеров

ПриватБанк и киберполиция задержали банду скиммеров

Используя копию скопированных карточек, злоумышленники опустошали банковские счета граждан

ПриватБанк совместно с киберполицией задержали банду скиммеров. Злоумышленники опустошали банковские счета граждан.

Как сообщили в службе безопасности банка, злоумышленники устанавливали скиммеры на банкоматах, расположенных в иностранных курортных городах, с помощью которых они считывали информацию с банковских карт отдыхающих.

Реклама

Используя копию скопированных карточек, злоумышленники опустошали банковские счета граждан. Организатором преступной группы оказалась 25-летняя киевлянка, которая привлекла к противоправной деятельности двух сообщников - 21 и 30 лет.

Информацию о преступлении работники киберполиции получили от службы безопасности ПриватБанка. Задержаны все участники преступной группы. Организатора задержали во время очередной "сделки": женщина пыталась получить средства в столичном банкомате с помощью поддельной банковской карты.

При проведении внешнего осмотра правоохранители обнаружили у злоумышленников поддельные банковские и накопительные карты. В помещении участников преступной группы обнаружено около 200 поддельных карт с нанесенной банковской информацией.

Предварительно установлено, что ущерб от деятельности преступной группы, только для одного из банков, достигают более 500 000 грн.

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, скиммеры, киберполиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 