ПриватБанк и киберполиция задержали банду скиммеров

ПриватБанк совместно с киберполицией задержали банду скиммеров. Злоумышленники опустошали банковские счета граждан.

Как сообщили в службе безопасности банка, злоумышленники устанавливали скиммеры на банкоматах, расположенных в иностранных курортных городах, с помощью которых они считывали информацию с банковских карт отдыхающих.

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Используя копию скопированных карточек, злоумышленники опустошали банковские счета граждан. Организатором преступной группы оказалась 25-летняя киевлянка, которая привлекла к противоправной деятельности двух сообщников - 21 и 30 лет.

Информацию о преступлении работники киберполиции получили от службы безопасности ПриватБанка. Задержаны все участники преступной группы. Организатора задержали во время очередной "сделки": женщина пыталась получить средства в столичном банкомате с помощью поддельной банковской карты.

При проведении внешнего осмотра правоохранители обнаружили у злоумышленников поддельные банковские и накопительные карты. В помещении участников преступной группы обнаружено около 200 поддельных карт с нанесенной банковской информацией.

Предварительно установлено, что ущерб от деятельности преступной группы, только для одного из банков, достигают более 500 000 грн.

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.