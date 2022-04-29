ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу
ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз, чтобы не допустить физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в ходе дискуссии Центра экономической стратегии, сообщает Forbes.
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ПриватБанк работал над проектом последние 45 дней. С этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя банк не говорил об этом публично.
"Сейчас Приват полностью работает из Европы", – сказал Сульжик.
Прессслужба ПриватБанка уточнила, что в рамках миграции пришлось перенести 3500 серверов и 270 важных приложений, а также загрузить 4 петабайта (4096 терабайтов) в "облако".
"Объем работ, который мы реализовали, для проектов такого масштаба в нормальном проектном ИТ-цикле обычно занимает 1,5 года и более", – заявил банк.
По словам заместителя главы НБУ Ярослава Матузки, банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий. "Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", – отметил он.
- В начале марта Национальный банк разрешил банкам предоставлять услуги, применяя облачные сервисы с использованием оборудования на территории государств Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады. Соответствующая норма будет действовать на период военного положения и два года после его отмены.
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