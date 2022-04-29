UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 10:35
ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз, чтобы не допустить физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в ходе дискуссии Центра экономической стратегии, сообщает Forbes.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

ПриватБанк работал над проектом последние 45 дней. С этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя банк не говорил об этом публично.

"Сейчас Приват полностью работает из Европы", – сказал Сульжик.

Прессслужба ПриватБанка уточнила, что в рамках миграции пришлось перенести 3500 серверов и 270 важных приложений, а также загрузить 4 петабайта (4096 терабайтов) в "облако".

"Объем работ, который мы реализовали, для проектов такого масштаба в нормальном проектном ИТ-цикле обычно занимает 1,5 года и более", – заявил банк.

По словам заместителя главы НБУ Ярослава Матузки, банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий. "Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", – отметил он.

  • В начале марта Национальный банк разрешил банкам предоставлять услуги, применяя облачные сервисы с использованием оборудования на территории государств Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады. Соответствующая норма будет действовать на период военного положения и два года после его отмены.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банки ПриватБанк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 