ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу

ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз, чтобы не допустить физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в ходе дискуссии Центра экономической стратегии, сообщает Forbes.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

ПриватБанк работал над проектом последние 45 дней. С этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя банк не говорил об этом публично.

"Сейчас Приват полностью работает из Европы", – сказал Сульжик.

Прессслужба ПриватБанка уточнила, что в рамках миграции пришлось перенести 3500 серверов и 270 важных приложений, а также загрузить 4 петабайта (4096 терабайтов) в "облако".

"Объем работ, который мы реализовали, для проектов такого масштаба в нормальном проектном ИТ-цикле обычно занимает 1,5 года и более", – заявил банк.

По словам заместителя главы НБУ Ярослава Матузки, банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий. "Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", – отметил он.

В начале марта Национальный банк разрешил банкам предоставлять услуги, применяя облачные сервисы с использованием оборудования на территории государств Европейского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады. Соответствующая норма будет действовать на период военного положения и два года после его отмены.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.