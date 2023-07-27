ПриватБанк начинает выплаты украинцам от гуманитарной организации CARE: кто получит

ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи для ВПЛ от международной гуманитарной организации CARE через PrivatMoney, об этом информирует пресс-служба банка.

Кто может получить

Помощь получат внутренне перемещенные лица, временно проживающие и зарегистрированные в определенных CARE громадах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, которые предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов.

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Обязательным условием отбора была принадлежность лиц к одной из категорий уязвимости, среди которых: многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет); люди с инвалидностью (I-II группа); неполные семьи (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях); люди старше 60 лет; семьи, члены которых имеют хронические заболевания, и семьи с беременными и кормящими женщинами.

Как отдельная категория были выделены украинские семьи, в том числе пострадавшие из Херсонской области, которые за последние 30 дней были вынуждены изменить место жительства, но не имеют вышеупомянутых критериев уязвимости.

Размер помощи

Поддержка по программе CARE предусмотрена на три месяца, размер пособия на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом: 6660 грн на каждого члена семьи. Выплата пособий будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства будут автоматически перечислены на банковскую карту бенефициара.

Регистрация на получение пособия уже закрыта.