В Украине изменили порядок выплат соцпомощи для внутренних переселенцев

Кабинет министров изменил порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

С 1 августа 2023 года помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн и для других лиц – 2 тыс. грн.

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Выплаты не будут продолжаться лицам:

- находящихся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

- вернулись в заброшенное место жительства;

- лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.

В Минсоцполитики обращают внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

С 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:

- приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданные на нужды обороны страны;

– приобрели на сумму более 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

– имеют на депозитном банковском счету денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

– приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

– имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия, он может обжаловать такое решение.

Другие изменения

Постановлением предоставлена возможность получать помощь ВПЛ, у которых родились дети после перемещения.

Также теперь человек сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Также для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением пособия после 1 августа, пособие назначается на шесть месяцев и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. человек. грн; для других лиц – 2 тыс. грн. Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи произвел существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.