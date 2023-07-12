В Україні змінили порядок виплат соцдопомоги для внутрішніх переселенців

Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

З 1 серпня 2023 року допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн.

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Виплати не продовжуватимуть особам:

- які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

- повернулися до покинутого місця проживання;

- особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

У Мінсоцполітики звертають увагу, що громадянам для продовження виплат жодних додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

З 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які:

- придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

- придбали на суму понад 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

- мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більш як 100 тис. грн;

- придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн;

- мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде ухвалено рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення.

Інші зміни

Постановою надано можливість отримувати допомогу ВПО, у яких народились діти після переміщення.

Також відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

Також для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги після 1 серпня, допомога призначається на шість місяців та буде виплачуватися щомісяця одному з членів сім’ї з розрахунку на кожного члена сім'ї: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн; для інших осіб – 2 тис. грн. Для таких родин допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період.

Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.