ПриватБанк начнет работать с крупнейшей платежной системой Японии

Государственный ПриватБанк и JCB International Co. (JCBI), международная дочерняя компания JCB Co., запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.

Как сообщает пресс-служба Привата, лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB было подписано руководителями банка и JCB International 31 октября в Токио.

Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года. Это значит, что держатели карт JCB, путешествующие в Украину, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах ПриватБанка.

"Это партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с ПриватБанком, получить новые возможности продаж с новым глобальным финансовым брендом. Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 миллионам владельцев своих карт широкие возможности обслуживания в Украине", - говорится в релизе Привата.

Национальный банк Украины анонсировал выход JCB на украинский рынок год назад.