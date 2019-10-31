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ПриватБанк начнет работать с крупнейшей платежной системой Японии

ПриватБанк начнет работать с крупнейшей платежной системой Японии
31.10.2019, 18:42

Клиенты платежной системы JCB смогут обслуживаться в ПриватБанке

Государственный ПриватБанк и JCB International Co. (JCBI), международная дочерняя компания JCB Co., запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.

Как сообщает пресс-служба Привата, лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB было подписано руководителями банка и JCB International 31 октября в Токио.

Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года. Это значит, что держатели карт JCB, путешествующие в Украину, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах ПриватБанка.

"Это партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с ПриватБанком, получить новые возможности продаж с новым глобальным финансовым брендом. Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 миллионам владельцев своих карт широкие возможности обслуживания в Украине", - говорится в релизе Привата.

Национальный банк Украины анонсировал выход JCB на украинский рынок год назад.

Согласно данным JCB, на конец 2019-го держателями карт JCB были 130 млн клиентов. Общий годовой объем транзакций платежной системы составил $294,4 млрд. Платежные карточки JCB обслуживаются в 190 странах мира. Эмиссию платежных карт JCB осуществляет в 23 странах мира.

Сеть банкоматов ПриватБанка в Украине насчитывает более 7300, его эквайринговая сеть с начала года увеличилась до 210 000 POS-терминалов, большинство из которых являются бесконтактными.

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ПриватБанк платежная система JCB
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