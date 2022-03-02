ПриватБанк не будет начислять фиксированную комиссию для клиентов с POS-терминалами банка

В марте ПриватБанк не будет начислять фиксированную комиссию для всех клиентов с POS-терминалами банка. Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook.

ПриватБанк – услуги и сервисы, система электронных платежей – работает без сбоев, в обычном режиме.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В ПриватБанке отмечают, что отказы от операций с картами необоснованны.

"Не принимать платежные карты сейчас — шаг, которому нет никакого оправдания. Наличные — дополнительный риск для людей в условиях военного положения", — написал Серга.

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Национальный банк Украины объявил о введении валютных ограничений. Они предусматривают лимит на снятие наличных, запрет на покупку иностранной валюты и замораживание курса гривни. Безналичные расчеты производятся без ограничений. Также регулятор перечислил в государственный бюджет 19 млрд грн прибыли за 2021 год и открыл спецсчет для сбора средств для украинской армии.

25 февраля НБУ запретил банкам сделки с российскими и беларускими рублями и закрыл МРБ Банк и Проминвестбанк – украинские "дочки" Сбербанка и ВЭБ.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.