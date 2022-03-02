UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк не будет начислять фиксированную комиссию для клиентов с POS-терминалами банка

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 15:54
ПриватБанк не будет начислять фиксированную комиссию для клиентов с POS-терминалами банка - Фото
Фото: depositphotos.com

В марте ПриватБанк не будет начислять фиксированную комиссию для всех клиентов с POS-терминалами банка. Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга на своей странице в Facebook.

ПриватБанк – услуги и сервисы, система электронных платежей – работает без сбоев, в обычном режиме.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В ПриватБанке отмечают, что отказы от операций с картами необоснованны.

"Не принимать платежные карты сейчас — шаг, которому нет никакого оправдания. Наличные — дополнительный риск для людей в условиях военного положения", — написал Серга.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк POS терминалы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 