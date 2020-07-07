ПриватБанк не смог отсудить 247 АЗС у компаний Коломойского

ПриватБанк пытался через суд расторгнуть договоры лизинга на 247 АЗС сети группы Приват

Северный апелляционный хозяйственный суд 23 июня отказался удовлетворить апелляцию ПриватБанка и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции в деле о расторжении договоров лизинга 247 АЗС, переданных связанным с "приватовцами" компаниям.

Как пишет Finbalance, в марте Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство 38 компаний, связанных с группой Приват Игоря Коломойского и в рамках обеспечения иска запретил ПриватБанку совершать действия по возвращению или истребованию объектов лизинга.

Согласно материалам суда, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами ПриватБанка, заключили с банком договоры финансового лизинга и получили 247 АЗС. Позже эти АЗС передали в аренду 38 компаний-операторов, которые и выступают истцами в деле.

Задолженность компаний-лизингополучателей перед ПриватБанком превышает 2 млрд грн и финучреждение пытается расторгнуть договоры финлизинга и вернуть арендованные объекты.

По данным ПриватБанка, на конец I квартала 2020 года объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финлизингу, который он связывает с экс-акционерами, составил 218,1 млрд грн (на конец 2019 года - 210,6 млрд грн, на конец 2018 года - 212,8 млрд грн).

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По данным enkorr, розничная сеть Привата состояла из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Формально управление сетью АЗС Привата осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год.

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Анна Андреева

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