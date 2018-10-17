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17.10.2018, 11:22

ПриватБанк объявил награду за подрывников банкомата в Днепре

ПриватБанк объявил награду за подрывников банкомата в Днепре

Сегодня ночью в магазине в Днепре неизвестные взорвали банкомат

ПриватБанк объявил о гарантированной выплате вознаграждения в размере 75 тыс. грн за любую информацию, которая поможет задержать подрывников банкомата в Днепре.

Как сообщили в службе безопасности банка, преступление было совершено сегодня ночью в магазине Панда в Днепре. Подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - полностью разрушен.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись.

ПриватБанк объявил награду 75 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников. Передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: security@privatbank.ua, а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется.

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Теги: ПриватБанк, банкомат
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