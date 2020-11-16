UA

ПриватБанк отсудил у компании Коломойского 1 млрд грн

16.11.2020, 11:13
ПриватБанк отсудил у компании Коломойского 1 млрд грн - Фото
Игорь Коломойский (Фото: скриншот видео УП/YouTube)

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск АО "ПриватБанк" против ООО "Агротерминал" и постановил взыскать с компании 1 млрд грн. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Finbalance.

Согласно решению суда, банк разорвал договор из-за нарушения должником своих кредитных обязательств. Агротерминал был поручителем своего основателя, ООО "Бориваж" (зерновой терминал). Также Агротерминал – учредитель "Агротерминал Логистик". Конечным бенефициаром последней был Игорь Коломойский

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В Агротерминале оспаривали, что предельный срок возврата кредита – 3 ноября 2026 года. Согласно кредитному договору, ПриватБанк имел право требовать досрочное погашение кредита и процентов. В таких обстоятельствах не требовалось подписание дополнительного соглашения и требования банка были правомерны, говорится в решении суда.

Также суд решил, что односторонний отказ от договора не освобождает заемщика от ответственности за нарушение обязательств по нему.

  • В 2017 году по ходатайству ГПУ зерновой терминал Бориваж (владелец – Агротерминал Логистик) был арестован из-за 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.

  • В 2018 году Национальный банк Украины выиграл суд у Агротерминал Логистик о рефинансировании ПриватБанка. Компания считала, что изменение владельца банка является поводом для расторжения кредитного договора.

  • В феврале 2019 года Агротерминал Логистик вывела из-под залога Нацбанка одесский зерновой терминал Бориваж.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
ПриватБанк игорь коломойский Агротерминал Логистик

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 