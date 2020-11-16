ПриватБанк отсудил у компании Коломойского 1 млрд грн

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск АО "ПриватБанк" против ООО "Агротерминал" и постановил взыскать с компании 1 млрд грн. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает Finbalance.

Согласно решению суда, банк разорвал договор из-за нарушения должником своих кредитных обязательств. Агротерминал был поручителем своего основателя, ООО "Бориваж" (зерновой терминал). Также Агротерминал – учредитель "Агротерминал Логистик". Конечным бенефициаром последней был Игорь Коломойский.

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В Агротерминале оспаривали, что предельный срок возврата кредита – 3 ноября 2026 года. Согласно кредитному договору, ПриватБанк имел право требовать досрочное погашение кредита и процентов. В таких обстоятельствах не требовалось подписание дополнительного соглашения и требования банка были правомерны, говорится в решении суда.

Также суд решил, что односторонний отказ от договора не освобождает заемщика от ответственности за нарушение обязательств по нему.

В 2017 году по ходатайству ГПУ зерновой терминал Бориваж (владелец – Агротерминал Логистик) был арестован из-за 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.

В 2018 году Национальный банк Украины выиграл суд у Агротерминал Логистик о рефинансировании ПриватБанка. Компания считала, что изменение владельца банка является поводом для расторжения кредитного договора.

В феврале 2019 года Агротерминал Логистик вывела из-под залога Нацбанка одесский зерновой терминал Бориваж.

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Александр Мясищев

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