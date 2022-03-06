ПриватБанк перечислил в госбюджет 28 млрд грн дивидендов

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 28 млрд грн дивидендов за 2021 год. Это составляет 80% чистой годовой прибыли банка, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"ПриватБанк в полном объеме совершил авансовый платеж в госбюджет 28 млрд грн годовых дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству", – говорится в сообщении.

Также ПриватБанк перечислил в бюджет более 5 млрд грн авансовых налоговых платежей.

По состоянию на 6 марта в Украине работают 601 отделение ПриватБанка (всего их около 1500), 5229 банкоматов с наличными, 10 226 терминалов самообслуживания, 80 300 POS-терминалов на кассах.

Чистая прибыль ПриватБанка за 2021 год составила 35,05 млрд грн.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.