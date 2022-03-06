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ПриватБанк перечислил в госбюджет 28 млрд грн дивидендов

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 11:02
ПриватБанк перечислил в госбюджет 28 млрд грн дивидендов - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 28 млрд грн дивидендов за 2021 год. Это составляет 80% чистой годовой прибыли банка, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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"ПриватБанк в полном объеме совершил авансовый платеж в госбюджет 28 млрд грн годовых дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству", – говорится в сообщении.

Также ПриватБанк перечислил в бюджет более 5 млрд грн авансовых налоговых платежей.

По состоянию на 6 марта в Украине работают 601 отделение ПриватБанка (всего их около 1500), 5229 банкоматов с наличными, 10 226 терминалов самообслуживания, 80 300 POS-терминалов на кассах.

Андрей Водяный
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ПриватБанк дивиденды бюджет-2022
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