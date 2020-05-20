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ПриватБанк перечислит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

ПриватБанк перечислит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли
20.05.2020, 17:10

Кабмин утвердил размер отчислений ПриватБанка в госбюджет

Государственный ПриватБанк перечислит в госбюджет 24,457 млрд грн чистой прибыли, заработанной в 2019 году. Такое распоряжение правительство приняло на заседании 20 мая, передает Интерфакс-Украина.

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Эта сумма составляет 75% от всей полученной банком чистой прибыли.

Остальные деньги направят на покрытие убытков прошлых лет - 6,522 млрд грн (20%) и в резервный фонд - 1,63 млрд грн (5%).

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Марина Кучук
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