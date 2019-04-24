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24.04.2019, 12:06

ПриватБанк получил 7 млрд грн прибыли в первом квартале

ПриватБанк получил 7 млрд грн прибыли в первом квартале

Госбанк удвоил квартальную прибыль по сравнению с прошлым годом

Первый квартал 2019 года государственный ПриватБанк закончил с чистой прибылью 7 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net рассказал СЕО банка Петр Крумханзл.

«В 2018 году мы увеличили количество транзакций на 60%, что позволяло рассчитывать на значительный рост комиссионного дохода, – отметил банкир. – Также мы запустили ряд успешных технологий и продуктов, таких как оплата покупок ApplePay или оформление ОСАГО онлайн».

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В первом квартале 2018 года ПриватБанк получил 3,65 млрд грн чистой прибыли, по итогам прошлого года – 11,7 млрд. По словам Крумханзла, в 2019 Приват расчитывает заработать не менее 10 млрд грн.

Полный текст интервью: Глава ПриватБанка: Не верю, что банк вернут Коломойскому

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Теги: ПриватБанк
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