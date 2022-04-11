ПриватБанк предупредил о задержке с запуском Приват24. Сервисы пока недоступны

ПриватБанк продолжает регламентные работы по приложению Приват24 и по состоянию на 16:00 сервисы остаются недоступными. "К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ", – говорится в сообщении ПриватБанка.

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Ранее банк предупредил, что в ночь с 10 на 11 апреля будут проводиться плановые регламентные работы по Приват24.

Возобновление работы сервисов планировалось на 8:00 11 апреля.

31 марта в приложении Приват24 произошел сбой.

10 апреля в ПриватБанке предупредили о плановых работах по настройке Приват24 в ночь на 11 апреля.

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Роман Брыль

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