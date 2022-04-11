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ПриватБанк предупредил о задержке с запуском Приват24. Сервисы пока недоступны

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 16:26
ПриватБанк предупредил о задержке с запуском Приват24. Сервисы пока недоступны - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк продолжает регламентные работы по приложению Приват24 и по состоянию на 16:00 сервисы остаются недоступными. "К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ", – говорится в сообщении ПриватБанка.    

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Ранее банк предупредил, что в ночь с 10 на 11 апреля будут проводиться плановые регламентные работы по Приват24. 

Возобновление работы сервисов планировалось на 8:00 11 апреля. 

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Роман Брыль
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