ПриватБанк приостановит операции по картам

Приватбанк предупредил клиентов в SMS-рассылке о приостановке выполнения операций по картам в ночь на 13 января, пишет FinClub.

Согласно сообщению, в это время будут проводиться регламентные работы, поэтому операции по картам будут временно недоступны.

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"Операции по картам, а также работа банкоматов и терминалов будет приостановлена на короткое время - с 00:30 до 4:15", - уточнили в банке.

Технологическая пауза в работе всех систем запланирована в связи с обновлением процессинга.

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Клиентам советуют перенести покупки в интернете, бронирование билетов и другие операции.