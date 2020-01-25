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ПриватБанк продает “дом Брежнева” в Днепре за 100 млн грн

ПриватБанк продает “дом Брежнева” в Днепре за 100 млн грн
25.01.2020, 11:07

Государственный ПриватБанк выставил на продажу резиденцию Брежнева в Днепре

ПриватБанк выставил на продажу административно-общественный комплекс в центре Днепра, включающий историческое здание, известное как "дом Брежнева". Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

На торги выставлена половина комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5 600 кв. м.

Стартовая цена лота - 98 млн грн. Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля.

Это была официальная резиденция генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В СЕТАМ отмечают, что лот является очень привлекательной инвестицией, и ожидают, что на него будет спрос среди бизнесменов. Ведь комплекс расположен в центральном районе города, неподалеку от набережной. Рядом также есть супермаркеты, отделения банков, развлекательные заведения и удобная транспортная развязка, говорится в сообщении.

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исторические здания ПриватБанк дом Брежнева
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