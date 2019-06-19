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19.06.2019, 14:41

ПриватБанк проиграл апелляцию по делу авиакомпании Коломойского

ПриватБанк проиграл апелляцию по делу авиакомпании Коломойского

Апелляционный суд отклонил требование ПриватБанка к Днеправиа на 1,5 млрд грн

Центральный апелляционный хозяйственный суд 27 мая отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области, которым национализированному банку было отказано в признании его кредиторских требований к Днеправиа на 1,5 млрд грн (в рамках дела о банкротстве этой авиакомпании). Об этом сообщает Finbalance.

Суды первой и апелляционной инстанции вынесли эти решения на основании постановлений Хозсуда Днепропетровской области от 26.11.2018 г. Тогда, по ходатайству ООО Галтера (владелец 94,5% акций Днеправиа; связывают с "приватовцами"), были признаны недействительными условия кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и авикомпанией в 2011-2014 годах, в части начисления вознаграждения за пользование займами.

Ранее сообщалось, что 22 марта государственный ПриватБанк проиграл апелляцию компании Галтера Игоря Коломойского в рамках дела о банкротстве авиакомпании Днеправиа. 

Своим решением апелляционный суд оставил в силе постановления Хозсуда Днепропетровской области от 26 ноября 2018 года, на основании которых 17 декабря 2018-го этот хозсуд отказал ПриватБанку в признании требований к Днеправиа на сумму 1,5 млрд грн.

Вместе с тем, 17 декабря 2018 года суд утвердил реестр требований кредиторов Днеправиа. В списке оказались: Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA - 920,8 млн грн и 489,5 млн грн; Альянс Партнер Групп - 823,8 млн грн; Международный аэропорт Днепропетровск - 598,8 млн грн; Галтера - 545,9 млн грн; Troyon Assets Limited - 340,6 млн грн; Feyen Consulting Limited - 216,9 млн грн; Brassbox Limited - 179,6 млн грн; Укртатнафта - 132,8 млн грн.

Согласно судебным материалам, Днеправиа арендовало самолеты в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited. По данным СМИ, осенью 2017-го у компании уже не было воздушных судов, а часть из них перешла к компании Роза ветров (Windrose Airlines), которую тоже связывают с Коломойским.

Напомним, что в январе текущего года Верховный суд запустил иск Фонда госимущества о возвращении Днеправиа в госсобственность по новому кругу.

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Теги: игорь коломойский, днеправиа, национализация Приватбанка
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