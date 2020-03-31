ПриватБанк: Украинцы сегодня покупают меньше валюты, чем до карантина

За вторую неделю карантина по сравнению с началом эпидемии коронавируса количество операций покупки валюты клиентами банка в Приват24 снизилась на 40%.

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Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, количество операций составляет в среднем 6650 сделок в сутки по всем валютам. Это на 10% ниже показателей января-февраля 2020 года.

Объемы продаж долларов и евро с 23 по 29 марта в среднем составили около $2,3 млн в сутки (в эквиваленте).

По данным ПриватБанка, в то же время количество клиентов, продающих валюту онлайн с 23 по 29 марта осталась практически неизменным по сравнению с докарантинным периодом и составило 12 300 за вторую карантинную неделю.

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Ежедневные объемы покупки банком у населения долларов и евро составили в эквиваленте $1,8 млн.

В НБУ заявляют, что спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены, также нет ажиотажного спроса на валюту со стороны населения. В течение прошлой недели украинцы в целом продавали валюты больше, чем покупали.

Сегодня, 31 марта, средний курс покупки наличного доллара в банках упал на 41,63 коп, курс продажи - на 39,7 коп. К закрытию межбанка доллар подешевел на 30 копеек , евро – на 43.