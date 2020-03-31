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Спрос на наличный доллар удовлетворяется, на рынке ажиотажа нет - НБУ

Спрос на наличный доллар удовлетворяется, на рынке ажиотажа нет - НБУ
31.03.2020, 09:20

НБУ продал банкам $180 млн наличными. С интервенциями на межбанк не выходил

Вчера, 30 марта, Национальный банк Украины не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщает пресс-служба НБУ.

"Рынок сбалансировался без нашего участия около отметки 28 грн за доллар США. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", - отмечается в сообщении.

В НБУ также подчеркнули, что ажиотажного спроса на валюту также нет со стороны населения. В течение прошлой недели граждане в целом продавали валюты даже больше, чем покупали, учитывая как операции через кассы, так и через онлайн приложения банков.

Регулятор отмечает, что постепенно удовлетворяется отложенный спрос на наличный доллар, дефицит которого возник из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса.

30 марта НБУ провел с 12 банками вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. Кассы банков пополнились почти на $180 млн.

"Ждем положительных новостей - как постепенного обуздания коронавируса в мире, так и заключения новой программы с МВФ, которая будет сигналом о продолжении реформ в Украине. Верховная Рада сделала первый шаг к новой программы с Фондом. Это хороший знак", - подчеркнули в Нацбанке.

Тарасовский Юрий
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