ПриватБанк возобновил нормальную работу Приват24
Государственный ПриватБанк заявил о возобновлении работы Приват24 в нормальном режиме после затянувшейся на сутки "технологической паузы". Об этом сообщила пресс-служба банка.
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На 20 марта ПриватБанк запланировал проведение технологических работ по модернизации Приват24, целью которых было увеличение объемов обработки платежей и внедрение новых услуг. Работы планировалось провести ночью, и к 10 утра Приват24 должен был возобновить работу.
В ходе работ возникли какие-то трудности, заставившие банк сообщить о продолжении регламентных работ.
Около 10 утра 21 марта банк заявил, что завершил настройку резервных мощностей.
"Команда ИТ специалистов ПриватБанка за трое суток работы в режиме 24/7 завершила внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов и услуг банка. Приват24, платежи и услуги работают в обычном режиме", – заявил банк.
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