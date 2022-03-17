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ПриватБанк ввел льготное кредитование агропроизводителей по госпрограмме

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 11:27
ПриватБанк ввел льготное кредитование агропроизводителей по госпрограмме - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Государственный ПриватБанк начинает прием заявок на льготное кредитование агропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитование будет проходить согласно постановлению Кабинета министров №274.

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По условиям программы, финансирование доступно на срок до 6 месяцев под 0% годовых (с подключением программы 5-7-9%) по таким кредитным продуктам:

  • КУБ с залогом до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
  • Агросезон до 5 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;
  • Агросезон от 5 до 50 млн грн под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы кредитов под залог сельхозтехники.

Кредитование доступно для агропроизводителей с "банком земли" в обработке от 100 до 10 000 га, которые находятся в регионах Украины, где пока не ведутся боевые действия.

Ранее министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что посевная кампания в Украине будет происходить везде, где не ведутся боевые действия.

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Наталия Софиенко
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