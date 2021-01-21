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ПриватБанк выберет нового главу правления

21.01.2021, 11:45
ПриватБанк выберет нового главу правления - Фото
Петр Крумханзл Фото: Приватбанк

Срок действия контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет, истекает 23 января. И.о. главы банка на время конкурса станет Анна Самарина. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Согласно законодательству, окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления.

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До назначения нового председателя правления банка исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов.

Глава наблюдательного совета ПриватБанка Шерон Иски поблагодарила Петра Крумханзла за его профессионализм, настойчивость и мужество в защите интересов банка и миллионов его вкладчиков. "От имени наблюдательного совета и от своего имени я хочу поблагодарить Петра за то, что он возглавлял ПриватБанк в течение трех лет чрезвычайных вызовов и за его большой вклад, благодаря которому ПриватБанк достиг немало значительных результатов", – отметила она.

Петр Крумханзл (1966 г.р.) закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 г. Его карьера была связана чешским Raiffeisenbank и украинским Райффайзен Банк Аваль. Также Крумханзл занимал должность члена правления по операционным вопросам банка Home Credit.

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Юрий Тарасовский
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ПриватБанк Петр Крумханзл

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