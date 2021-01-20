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ПриватБанк выиграл борьбу за столичный отель "Мир"

20.01.2021, 12:03
ПриватБанк выиграл борьбу за столичный отель
Отель "Мир". Фото: hotelmir.kiev.ua

Верховный суд Украины отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на отель "Мир" (Киев). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Постановление по делу № 910/15803/19 (по иску ООО "АЭФ" к АО КБ "ПриватБанк" и ООО "Ардена") принято 14 января.

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Верховный Суд передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом ПриватБанк выиграл борьбу за имущество, которое было передано на баланс банка до его национализации.

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  • В августе 2016 года ПриватБанк погасил часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около $18 млн за счет перехода права собственности на гостиницу "Мир". Этот объект был залоговым имуществом банка, согласно договору ипотеки с ООО "Ардена".

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Юрий Тарасовский
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