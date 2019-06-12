ПриватБанк выиграл суд у компании Коломойского

11 июня ПриватБанк выиграл в Большой Палате Верховного Суда в деле по иску ЧАО "Эрлан" к Национальному банку Украины и АО КБ ПриватБанк об обязательствах ПриватБанка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ЧАО "Эрлан", котороя является связанным лицом с бывшими владельцами банка [Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. - Ред.], пыталась доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту", - говорится в сообщении.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватБанка и отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений.

По данным Finclub, здание завода соков Биола в Днепре было предоставлено компанией Эрлан как обеспечение по кредиту рефинансирования от 20 февраля 2015 года. Задолженность по этому займу составляет 908,4 млн грн. Первоначально объект был оценен в 555,7 млн грн, тогда как сейчас его оценочная стоимость выросла до 606,9 млн грн. Помимо здания завода в залог входят технические объекты завода и транспортные средства (грузовые прицепы, подъемники).