ПриватБанк выплатил более 1 млрд монетизированных субсидий

В марте клиенты ПриватБанка - держатели пенсионных карт - получили более 1,1 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг.

Как сообщили в банке, средняя сумма выплаченных на карты банка субсидий составила 1 553 грн.

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По объему выплаченных "живыми" деньгами субсидий лидируют Днепропетровская (148,1 млн грн), Киевская (130,6 млн грн) и Харьковская (86,9 млн грн) области. А наибольший средний размер выплачиваемых субсидий зафиксирован в Ровенской (1 907 грн), Волынской (1 895 грн) и Черниговской (1 880 грн) областях.

Минимальный средний размер субсидии получают жители Запорожской (1 372 грн), Одесской (1 137 грн) и Кировоградской (593 грн) областей.

25 марта Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидиюпенсионерам, а к концу недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам помощь для оплаты коммунальных платежей.

Всего на помощь малообеспеченным в марте правительство направило 5,7 млрд грн.

Напомним, что пенсионеры начали получать субсидии "живыми" деньгами с 4 марта.