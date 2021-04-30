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ПриватБанк выплатит государству 19,4 млрд грн дивидендов

30.04.2021, 13:36
ПриватБанк выплатит государству 19,4 млрд грн дивидендов - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного ПриватБанка за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн. Соответствующее распоряжение Кабмина №390-р от 28 апреля обнародовано на правительственном портале.

Отмечается, что 80% чистой прибыли в размере 19,44 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет.

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Еще 5% – 1,22 млрд грн – в резервный фонд, еще 15% чистой прибыли в размере 3,65 млрд грн – на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Как сообщила пресс-служба банка, за первые три месяца года прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций составил 8,5 млрд грн, что на 27% больше результатов первого квартала 2020 года. 

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Наталия Софиенко
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кабмин ПриватБанк дивиденды
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