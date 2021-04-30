ПриватБанк выплатит государству 19,4 млрд грн дивидендов

Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного ПриватБанка за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн. Соответствующее распоряжение Кабмина №390-р от 28 апреля обнародовано на правительственном портале.

Отмечается, что 80% чистой прибыли в размере 19,44 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Еще 5% – 1,22 млрд грн – в резервный фонд, еще 15% чистой прибыли в размере 3,65 млрд грн – на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Как сообщила пресс-служба банка, за первые три месяца года прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций составил 8,5 млрд грн, что на 27% больше результатов первого квартала 2020 года.

За 2019 год ПриватБанк перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.