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29.07.2019, 17:43

ПриватБанк выставил на продажу семь нефтебаз за 1 млрд грн

ПриватБанк выставил на продажу семь нефтебаз за 1 млрд грн

Банк снова попытается продать нефтебазы на аукционе

Государственный ПриватБанк продает через OpenMarket (СЕТАМ) семь нефтебаз за 1,06 млрд грн, сообщает пресс-служба аукционной площадки.

На аукцион выставлены нефтебазы в Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях.

По словам гендиректора СЕТАМ Виктора Вишнева, все они в рабочем состоянии и имеют большую площадь и мощности по хранению.

"Лоты являются привлекательным предложением для крупных розничных сетей", - отмечает он.

Аукционы запланированы на 8 августа. При этом по крайней мере часть нефтебаз выставлена на торги 12 августа, где предлагается взять их в аренду сроком на год.

В мае ПриватБанк выставлял на аукцион 34 нефтебазы в семи областях общей стартовой стоимостью 120,54 млн грн. Торги не состоялись из-за "отсутствия допущенных участников".

Осенью 2018 года в ПриватБанке заявляли, что ему ничего не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали в 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.

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Теги: ПриватБанк, нефтебазы
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