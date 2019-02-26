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26.02.2019, 15:13

ПриватБанк закрывает сервис iPay

ПриватБанк закрывает сервис iPay

Банк запустит сервис под названием miniPOS

ПриватБанк закрывает сервис iPay, позволяющий малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе банка.

Сервис закроют 28 июня 2019 года из-за низкой востребованности. Вместо него ПриватБанк запустит альтернативный сервис под названием miniPOS.

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MiniPOS – это мини-терминалы, которые также работают в связке со смартфонами и планшетами, указывается на сайте ПриватБанка. Оплаты с его помощью защищены PIN-кодом.

Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные, отметили в госбанке.

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Напомним, сервис iPay - приложение, которое превращает смартфон в POS-терминал, ПриватБанк запустил в июле 2013 года.

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Теги: ПриватБанк, ipay, minipos
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