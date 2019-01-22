ПриватБанк заменит четверть банкоматов

Государственный ПриватБанк намерен заменить новыми моделями четвертую часть из 7 тысяч действующих банкоматов. Об этом рассказал руководитель розничного бизнеса банка Алексей Шабан, передает корреспондент LIGA.net.
По его словам, новые модели будут работать как на выдачу, так и на прием наличных.
"Мы уже закупили 250 банкоматов, в планах - еще тысяча", - сказал Шабан.
Новые банкоматы оснащены модулем бесконтактного считывания карт. Одна модель стоит 15 тыс. евро, уточнил Шабан. Старые модели будут утилизированы.