ПриватБанк заменит четверть банкоматов

Государственный ПриватБанк намерен заменить новыми моделями четвертую часть из 7 тысяч действующих банкоматов. Об этом рассказал руководитель розничного бизнеса банка Алексей Шабан, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, новые модели будут работать как на выдачу, так и на прием наличных.

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"Мы уже закупили 250 банкоматов, в планах - еще тысяча", - сказал Шабан.

Новые банкоматы оснащены модулем бесконтактного считывания карт. Одна модель стоит 15 тыс. евро, уточнил Шабан. Старые модели будут утилизированы.