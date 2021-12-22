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ПриватБанк запускает новую технологию бесконтактной оплаты

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 10:12
ПриватБанк запускает новую технологию бесконтактной оплаты - Фото
Фото: depositphotos

Государственный ПриватБанк объявил о начале работ по запуску в Украине новой технологии бесконтактной оплаты смартфонами по NFC-меткам. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

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Технология разработана для предпринимателей и небольших торговых точек, предприятий общественного питания. Она позволяет оплачивать покупки и услуги в один клик с помощью смартфона.

Для подключения сервиса предпринимателям и торговым точкам нужно оформить онлайн заявку в банке и получить комплект специальных NFC-меток, которые можно наклеить в удобном для оплаты месте.

Процесс оплаты по NFC-метке простой – покупатель прикладывает смартфон с NFC к специальной платежной "метке", расположенной на кассе или непосредственно точке обслуживания (например столике в кафе), и делает платеж через Приват24.

С 21 декабря новый сервис запущен в тестовом режиме в торговых точках и предприятиях общественного питания в Киеве и других регионах Украины. После завершения бета тестирования сервиса, подключить оплату NFC-меткам смогут все клиенты услуги эквайринга через личный кабинет сервиса или "Приват24 для бизнеса".

  • В 2020 году Ощадбанк и Visa запустили сервис "ОщадPAY" для бесконтактных платежей в смартфонах.

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Юрий Тарасовский
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ПриватБанк NFC-метка бесконтактная оплата
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