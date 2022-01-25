ПриватБанк запустил сервис для бизнеса, чтобы отслеживать налоговую задолженность
ПриватБанк запустил новый сервис для бизнесменов и корпоративных клиентов – Бюджет. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сервис позволяет в Приват24 для бизнеса получать информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам с детализацией по видам налогов, причинам возникновения задолженности и т. п. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Как воспользоваться сервисом
В веб-версии Приват24 для бизнеса выбрать из каталога услуг и подключить услугу Электронный документооборот.
На вкладке Бюджет выбрать год, за который необходимо получить информацию, нажать кнопку Создать запрос и подписать электронной подписью.
При наличии налоговой задолженности клиенту достаточно выбрать налог и нажать кнопку Оплатить.
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