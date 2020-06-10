ПриватБанк запустил сервис оплаты штрафов ПДД

ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отмечают, что информацию о неоплаченных штрафах можно найти в разделе "Платежи" - "Штрафы за нарушения ПДД".

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"Приват24 автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа", - уточняют в ПриватБанке.

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к Приват24.

1 июня заработала система видеофиксации ПДД. На первом этапе нарушителей будут штрафовать только за превышение скорости. Штраф - от 255 грн.

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