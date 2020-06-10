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ПриватБанк запустил сервис оплаты штрафов ПДД

ПриватБанк запустил сервис оплаты штрафов ПДД
10.06.2020, 17:19

В приложение Приват24 добавлена новая функция автоматического отслеживания и оплаты штрафов ПДД

ПриватБанк добавил в Приват24 новый функционал поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке отмечают, что информацию о неоплаченных штрафах можно найти в разделе "Платежи" - "Штрафы за нарушения ПДД".

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"Приват24 автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа", - уточняют в ПриватБанке.

Оплатить штраф в один клик можно с помощью любой карты, привязанной к Приват24.

  • 1 июня заработала система видеофиксации ПДД. На первом этапе нарушителей будут штрафовать только за превышение скорости. Штраф - от 255 грн.

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Анна Андреева
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приват24 штраф превышение скорости ПриватБанк нарушение пдд видеофиксация
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